In augustus werd nog bekendgemaakt dat Bulletstorm VR op 14 december zou verschijnen voor PlayStation VR2, Steam en Meta Quest, maar dat gaat niet langer door. Uitgever People Can Fly en ontwikkelaar Incuvo hebben aangekondigd dat ze de release met een maand vooruit moeten schuiven.

De nieuwe releasedatum staat nu op 18 januari 2024, dus het uitstel valt op zich mee. De reden voor het uitstel is zoals we die vaak horen: voor de best mogelijke kwaliteit is het beter om de ontwikkeling net wat meer tijd te geven.