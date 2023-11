Net zoals elke andere maand volgen de nieuwe games voor PlayStation Plus Extra en Premium op de dinsdag, een kleine week na de aankondiging. Dit betekent dat de aangekondigde titels voor de duurdere tiers van PlayStation Plus nu beschikbaar zijn.

Mocht je vorige week de aankondiging gemist hebben, de onderstaande titels zijn nu beschikbaar om te downloaden en spelen.

PlayStation Plus Extra/Premium

Teardown (PS5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4/PS5)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4/PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)*

River City Melee Mach!! (PS4)**

* Niet beschikbaar in Nederland en België

** Niet beschikbaar in Nederland, wel in België.

PlayStation Plus Premium

Grandia (PS4/PS5)

Jet Moto (PS4/PS5)

Disney Pixar’s Up (PS4/PS5)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4/PS5)

PaRappa the Rapper 2 (PS4)

