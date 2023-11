Update: Uit een nadere verklaring blijkt dat Phantom Liberty bij de PS5 en pc-versies niet op de disc staat. De Xbox Series X|S versie krijgt de content wel op disc geleverd en vereist dus geen aparte download.

Na eerdere geruchten is de kogel nu door de kerk: de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition is aangekondigd. Deze editie van Cyberpunk 2077 verschijnt op 5 december voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Vanzelfsprekend bevat dit pakket de originele game, die op disc geleverd wordt als je de fysieke editie aanschaft. De Phantom Liberty uitbreiding staat echter niet op de disc, in het pakket tref je daarvoor een voucher code aan.

Met die code kun je de expansie downloaden, die zeker de moeite waard is zoals te lezen valt in onze special. Verder is deze uitgave helemaal up-to-date, dus de grote 2.0 update is gelijk geïmplementeerd.

De aanschafprijs zal rond de 60 euro liggen, al moet dat nog officieel bevestigd worden.