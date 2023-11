Velen zullen zich nog herinneren dat Rockstar Games in 2007 ‘Agent’ aankondigde voor de PlayStation 3, een stealth game die zich zou afspelen ten tijde van de Koude Oorlog. Uiteindelijk kwam het helaas niet tot een release en er was bijzonder weinig over het spel bekend. Onlangs heeft Obbe Vermeij, voormalig technical director bij Rockstar North, via zijn blog informatie gedeeld over wat de game had moeten worden.

De Nederlander werkte tussen 1999 en 2009 bij Rockstar North en heeft onder andere meegewerkt aan Grand Theft Auto: San Andreas. Na de ontwikkeling van deze game zou het team volgens Vermeij toe zijn geweest aan een ander soort game. Rockstar San Diego werkte toentertijd aan een James Bond-achtige game en Rockstar North CEO Leslie Benzies zou ook zoiets willen ontwikkelen.

Het team zou een demo hebben gemaakt in de wereld van San Andreas, waarin de speler een spion was en gebruik kon maken van bijvoorbeeld een hang glider en een auto die in een onderzeeër kon veranderen. De demo was overtuigend genoeg om tot de daadwerkelijke ontwikkeling van Agent te leiden. De ene helft van Rockstar North zou aan Grand Theft Auto IV werken terwijl de andere helft zich bezighield met Agent.

Volgens Vermeij had Agent, dat intern bekend stond als ‘Jimmy’ (de Schotse versie van de naam James), een meer lineaire speelstijl moeten hebben met diverse locaties, zoals een Franse stad nabij het Middellandse Zeegebied, een Zwitsers ski resort, de Egyptische stad Caïro en zelfs een gevecht in de ruimte.

Uiteindelijk verliep de ontwikkeling niet zoals gehoopt en was het volgens Vermeij duidelijk dat iedereen zich uiteindelijk zou moeten richten op de ontwikkeling van Grand Theft Auto V. Het team dat aan Agent werkte deed nog een poging om delen van het spel te schrappen om toch een eindproduct op te kunnen leveren, maar uiteindelijk stierf het project een langzame dood.