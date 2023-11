In een interview met The Guardian heeft Takato Utsunomiya, de COO van The Pokémon Company, gedeeld welke rol hij momenteel binnen het bedrijf vervult. De zakenman had daar een heel duidelijk antwoord op: het is zijn (en dat van het bedrijf) doel om Pokémon langer te laten voortbestaan dan wij allemaal.

Utsunomiya gaf aan dat het doel van het bedrijf is om Pokémon nog honderden jaren levend en relevant te houden. Daarom is het niet alleen belangrijk om bestaande fans van de franchise tevreden te houden, maar ook om gloednieuwe fans te creëren.

“I spend all day every day thinking about Pokémon. Our goal is to keep Pokémon alive for hundreds of years, making sure it survives well past our lifetimes.”

Één van de manieren die Utsunomiya voor zich ziet om Pokémon verder uit te breiden, is door meer aspecten van Pokémon te laten zien, zoals hoe ze zich gedragen in het wild. Utsunomiya noemt Pokémon Legends Arceus en Scarlet & Violet als voorbeelden, waarin je Pokémon in groepen ziet leven.

Pokémon blijft bij jong en oud enorm populair. Binnenkort komt er een nieuwe Pokémon serie op Netflix en wordt de nieuwe uitbreiding voor Scarlet & Violet uitgebracht. Heb je de eerste uitbreiding gemist? Lees dan onze special over Pokémon Scarlet & Violet – The Teal Mask.