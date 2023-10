Special | Pokémon Scarlet & Violet – The Teal Mask – Een gemiddelde Pokémon-release kent over het algemeen behoorlijk wat content voor de doorgewinterde speler. Nadat je de Pokémon League hebt verslagen is het spel namelijk nog niet voorbij. Je wilt dan natuurlijk proberen om alle beschikbare Pokémon te vangen, alle locaties te hebben verkend en vaak is er na de Pokémon League ook nog wel het een en ander te voltooien met betrekking tot legendarische Pokémon. Op de Nintendo Switch is het concept van downloadbare content inmiddels ook wel ingeburgerd en krijgen we dit soort pakketten ook aangeboden voor de nieuwste Pokémon-games. The Teal Mask is slechts het eerste deel van wat je mag verwachten bij aanschaf van de expansion pass voor Pokémon Scarlet & Violet.

Een nieuwe wereld

Een van de leraren, Jacq, aan de Uva Academy (we speelden dus Pokémon Violet) vertelt je het heugelijke nieuws dat jij één van de uitverkoren studenten bent om op schoolreisje te gaan. Dit schoolreisje brengt je naar Kitakami, een nieuwe regio. Naast een aantal studenten van de Uva Academy zijn daar ook twee studenten van de Blueberry Academy aanwezig, een school in de Unova regio. Carmine en haar broertje Kieran die oorspronkelijk ook uit Kitakami komen. Jij wordt gekoppeld aan Kieran en gaat samen met hem op pad voor de schoolopdracht. Daarnaast wil Kieran je maar wat graag meer van zijn thuis laten zien en neemt je mee naar de schuilplaats van iets wat hij een oger noemt. Deze mysterieuze oger is vanzelfsprekend ook een Pokémon.

Zonder de schoolopdracht te voltooien keren jullie terug naar het dorp, want er staat die avond iets veel meer spannends te wachten. Het jaarlijkse Festival of Masks gaat van start. Terwijl je met Carmine staat te praten zien jullie plots de oger waar Kieran al over sprak. Deze verliest zijn masker, The Teal Mask, en verdwijnt weer. Jij en Carmine besluiten dit even stil te houden tegen Kieran en gaan de volgende dag bij de opa van Carmine en Kieran langs. Hij weet meer over de oger, die door de dorpelingen wordt gezien als de slechterik. Naast The Teal Mask zijn er nog drie andere maskers die ooit gedragen werden door diverse Pokémon. De dorpelingen herdenken deze drie Pokémon nog altijd als de helden die hun hebben beschermd tegen de oger, maar volgens deze beste man zou het verhaal precies andersom moeten zijn. Aan jou en Carmine om de waarheid aan het licht te krijgen.

Ontdekken geblazen

Kitakami als regio kent slechts een dorp en dat is Mossui Town. Dat is ook gelijk de locatie van het community center waar jij en de andere studenten overnachten. Verder vind je er ook een afgeslankte versie van een Pokémon Center, een TM Machine en een winkeltje genaamd Peachy’s. De rest van Kitakami bestaat uit diverse monumenten waarbij er rondom ieder monument bepaalde soorten Pokémon gevonden kunnen worden. Het middelpunt van Kitakami is Oni Mountain, waar een hoop verschillende soorten Pokémon leven. Hier kan je ook verschillende nuttige voorwerpen vinden zoals natuurlijk de bekende Rare Candy’s, maar ook nieuwe voorwerpen zoals de diverse soorten mochi, waarmee je aan de EV’s van jouw Pokémon kan sleutelen. Een droom van elke competitieve Pokémon speler. Met The Teal Mask wordt de Pokédex uitgebreid tot in totaal 600 Pokémon, waarvan er 200 ‘nieuw’ zijn voor Scarlet & Violet. Hier zitten volledig nieuwe Pokémon tussen, maar ook een hoop oude bekenden. Voor de verzamelaar is er dus weer genoeg om bij elkaar te sparen.



Naast het hoofdverhaal is er in Kitakami ook nog een sidequest om te voltooien. Samen met een fotografe genaamd Perrin ga je op zoek naar een bijzondere versie van Ursaluna die zich ergens in de Timeless Woods schuilhoudt. Dit is overigens ook de enige échte sidequest in de game, maar voor de rest kan je nog wat andere activiteiten tegenkomen. Zo tref je een aantal keer een bijzonder duo wat naar zichzelf refereert als de Glitterati. Dit is een stel met genoeg centen, gezien ze in vastgoed zitten. Als je ze tegenkomt word je door ze beloond met wat spullen die flink wat geld waard zijn of ze dagen je uit tot een gevecht, waarbij de beloning nadien ook behoorlijk is. Kitakami is geen groot gebied, maar desalniettemin zijn er de nodige leuke dingen om te doen en ontdekken.

De moeite waard

Voor de echte completionists onder ons is 200 nieuwe Pokémon om te vangen enerzijds kinderspel, anderzijds houdt het je wel weer de nodige uurtjes zoet. Het verhaal van The Teal Mask is niet al te lang en is in een uurtje of zes wel uit te spelen. Wat je echter niet moet vergeten is dat The Teal Mask slechts de eerste helft is van de € 34,99 kostende expansion pass. Ergens in de winter mogen we ook nog The Indigo Disk verwachten. Als die uitbreiding qua content enigszins gelijk is aan The Teal Mask, is de expansion pass voor Pokémon-liefhebbers de moeite waard. Stiekem hopen we echter wel op wat meer content dan The Teal Mask, want we vonden het verhaal wel wat aan de korte kant.