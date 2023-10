Een tijdje terug deelden wij het bericht over een live-action Pokémon serie die vooralsnog alleen in Japan zal worden uitgezonden. Toen was er echter nog geen trailer beschikbaar. Nu 17 oktober om de hoek ligt, de datum waarop de serie van start gaat, is het hoog tijd om wat bewegende beelden te zien.

Pokémon fansite Serebii deelde via hun account op X de eerste trailer van deze serie. Zo zien we hoe protagonist Madoka Akagi voor het eerst Pokémon Red opstart op haar Game Boy Pocket. Hoe het spelen van de game invloed heeft op haar leven wordt ons uit deze trailer nog niet duidelijk, ook omdat deze volledig Japans is.

Of PokéTsume nog gelokaliseerd gaat worden is vooralsnog onbekend.