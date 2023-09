The Pokémon Company maakte bekend dat er een nieuwe live-action serie over Pokémon aan zit te komen. Deze zal vanaf 19 oktober te zien zijn in Japan. Voor wie dacht dat het een soort Detective Pikachu in serie-vorm zou zijn zal het toch met iets heel anders moeten doen. De serie gaat volgens Pokémon-fansite Serebii namelijk over het spelen van Pokémon.

De serie draait om een jongedame genaamd Madoka Akagi die naar Tokio verhuist voor haar werk. In Tokio ontdekt ze het spelletje Pokémon Red waar ze vervolgens helemaal dol op wordt. Een aparte setting dus, maar het kan werken. De recensies van de Gran Turismo-film waren wellicht wat gemengd, maar daar zijn ook genoeg positieve geluiden over te horen.

Of de nieuwe Pokémon-serie ooit nog buiten Japan uitgebracht gaat worden is vooralsnog onbekend.