Dankzij de 2.0.1-update, die Gamefreak gelijktijdig met de release van The Teal Mask DLC heeft uitgebracht, is er een nieuwe bug ontstaan die een crash veroorzaakt tijdens het allerlaatste gevecht van het verhaal in het spel. Heb je Pokémon Scarlet & Violet nog niet uitgespeeld, maar ben je dat wel van plan? Lees dan niet verder tenzij een spoiler je niet veel uitmaakt.

Tijdens het laatste gevecht van de The Way Home quest zul je het op moeten nemen tegen de legendarische Pokémon die bij je versie van het spel hoort. Je zult dit moeten doen met de Miraidon of Koraidon die je al hebt, echter crasht het spel zodra je in je party naar beneden scrollt en meer dan 3 Pokémon bij je hebt.

Je kunt de bug wel omzeilen door maximaal drie Pokémon bij je te hebben of door in plaats van naar beneden te scrollen eenmaal op je pijltje naar boven te drukken. Dit is natuurlijk verre van ideaal. We hopen dat Gamefreak dit probleem snel verhelpt middels een patch, vooral omdat het zich voordoet tijdens zo’n cruciaal moment in het spel.