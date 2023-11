Afgelopen september verscheen de eerste uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet in de vorm van The Teal Mask. Deze expansie wist ons de nodige uurtjes zoet te houden, maar het was natuurlijk pas de eerste helft van de Expansion Pass. Nu weten we tenminste ook wanneer we de tweede helft, The Indigo Disk, mogen verwachten en dat wordt dus 14 december.

In The Indigo Disk reis je als speler af naar de Blueberry Academy als uitwisselingsstudent. Mocht de naam van die school jou bekend voorkomen, dan heb je vast en zeker The Teal Mask gespeeld. Naast dat er weer een nieuwe legendarische Pokémon te vinden zal zijn, mag je het als speler ook op gaan nemen in de BB League die ook zijn eigen Elite Four zal hebben. Zoals het er nu naar uitziet zal het qua content wel goed zitten.