Vanaf vandaag is The Teal Mask beschikbaar als eerste uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet. Gezien deze downloadbare content verder borduurt op het verhaal van Pokémon Scarlet & Violet, leek het Nintendo een goed idee om een trailer uit te brengen die in het kort even terugkomt op dat verhaal. In The Teal Mask mogen we in ieder geval een hoop nieuws verwachten.

Een nieuw gebied met de naam The Land of Kitakami is het nieuwe toneel voor deze uitbreiding. Hier kunnen we een hoop nieuwe, maar ook bekende Pokémon verwachten. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe legendarische Pokémon. Tot slot werpt de trailer ook alvast een blik op The Indigo Disk, deel twee van de uitbreiding. Deze zou aanstaande winter moeten verschijnen.