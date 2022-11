Review | Pokémon Scarlet & Violet – Wij herinneren ons de dagen nog. Als kind een uurtje eerder opstaan, de trouwe Game Boy erbij pakken en snel nog even wat Pokémon spelen voordat de schooldag weer begon. Het concept achter Pokémon is inmiddels al ruim 25 jaar oud en tot de dag van vandaag beleven de games een groot succes. Eerder dit jaar werd met Pokémon Legends: Arceus een blauwdruk gelegd voor een geheel nieuwe generatie aan Pokémon-games. Hierin zijn Scarlet & Violet de eerste volwaardige nieuwe delen in de hoofdfranchise die deze ‘nieuwe stijl’ implementeren. Pokémon Legends: Arceus was een schitterende blauwdruk die ons absoluut warm liet lopen voor Scarlet & Violet, maar deze keer verwachten we natuurlijk nog wat meer van de game.

Vrijheid, blijheid

Pokémon Scarlet & Violet vindt plaats in de nieuwe Paldea-regio die zijn inspiratie haalt uit de Spaanse cultuur. In plaats van een professor in een lab die ons op avontuur stuurt, gaan we dit keer naar een school. In ons geval was dit de Uva Academy, omdat we de Violet versie hebben gespeeld. In Scarlet zal de school een andere naam dragen. Na een semester op school te hebben doorgebracht, start de Treasure Hunt, een jaarlijks evenement vanuit de school waarin leerlingen Paldea verkennen en op zoek gaan naar hun persoonlijke schat. De schat ligt voor ons personage op meerdere plekken, want de nieuwe Pokémon-games geven je qua progressie meer vrijheid dan we ooit eerder hebben gehad.



Bij jouw eerste ontmoeting met de directeur van de school, Clavell, leer je ook een enthousiaste dame genaamd Nemona kennen. Zij zit ook op de Uva Academy, maar heeft in haar leven al de titel van ‘Champion’ verdiend door de Pokémon League te verslaan. Zij wil niks liever dan dat jij daar ook naar streeft en dat houdt natuurlijk in dat we weer acht gyms mogen verslaan. Daarnaast ontmoet je ook een jongen genaamd Arven, die een passie voor koken heeft. Hij is op zoek naar de diverse Herba Mystica, legendarische planten waarvan men zegt dat deze naast een sensationele smaak ook mens én Pokémon van alle aandoeningen zou kunnen genezen. Er zijn vijf Herba Mystica om te verzamelen en deze worden elk bewaakt door een zogenoemde Titan Pokémon.

Alsof deze verzoekjes van jouw schoolgenoten al niet voldoende zijn, maak je ook nog eens kennis met Team Star. Dit is vanzelfsprekend het nieuwe vijandige team dat je in Pokémon Scarlet & Violet voor je kiezen krijgt. Om Team Star uit te schakelen zal je vijf van hun kampen verspreid door Paldea moeten uitschakelen. Met de genoemde drie opdrachten word je vervolgens losgelaten in Paldea en kan je gaan en staan waar je maar wilt. Er is geen vaste volgorde die je aan hoeft te houden, maar het is wel raadzaam om een beetje een patroon te volgen gezien Paldea geen scaling kent. Je wil niet met jouw Pokémon van level twintig tegenover een tegenstander met Pokémon van in de veertig komen te staan.

Je bent nooit alleen

Vrij vroeg in de game hebben we een bijzondere Pokémon genaamd Miraidon ontmoet. Deze Pokémon dient gedurende de game als jouw vervoersmiddel. In het begin kan je er enkel wat op rijden, maar later in het spel zal Miraidon steeds meer krachten krijgen, zodat je op den duur nog sneller kan bewegen, hoger kan springen, enzovoort. Dat komt absoluut goed van pas, want Paldea is behoorlijk groot. Er is ontzettend veel te ontdekken in de wereld en je merkt aan alles dat er absoluut over is nagedacht. Op de meest vreemde plekken zal je ook wilde Pokémon tegenkomen. Op dit soort onverwachte locaties zul je dan natuurlijk de zeldzamere varianten aantreffen.

Pokémon Scarlet & Violet berust, net als Pokémon Legends: Arceus, niet meer op grasveldjes waar op willekeurige momenten Pokémon uit tevoorschijn komen. Je ziet alle soorten Pokémon gewoon vrij rondlopen. De Pokémon reageren allemaal anders op jou als trainer. De één zal een agressieve houding aannemen, de ander rent keihard van je weg en sommigen zien jou gewoon als een leuk speelmaatje en gaan vrolijk rondjes om jou heen rennen. Het geeft de wezentjes ontzettend veel karakter en levert soms erg vermakelijke taferelen op. Ten opzichte van Pokémon Legends: Arceus is het nu echter niet meer mogelijk om Pokémon te vangen zonder eerst met ze in gevecht te gaan. Je kan dus niet een lege Pokéball gooien, maar enkel een Pokéball waarin een van jouw Pokémon zit.

Zoals vanouds

Daarmee zijn Pokémon Scarlet & Violet eigenlijk een soort hybride tussen wat we kennen van Pokémon-games en Pokémon Legends: Arceus. Dit zie je ook terug wanneer je gaat vechten. In Pokémon Legends: Arceus kon je tijdens een gevecht nog vrij rondlopen, maar dat gaat niet meer in Pokémon Scarlet & Violet. De gevechten zijn dus weer zoals vanouds wat statisch, maar dat is niet erg. De omgeving blijft daarentegen wel levendig, want je ziet op de achtergrond nog steeds de andere wilde Pokémon rondlopen. Daarnaast heb je wel controle over de camera, dus je kan de meest indrukwekkende aanvallen vanuit alle hoeken bekijken.

De AI van tegenstanders lijkt in ieder geval een upgrade te hebben gehad, want wilde Pokémon en Pokémon van andere trainers lijken nu veel vaker de zwakheden van jouw Pokémon te kennen. Geen eeuwige growl’s en tail whip’s meer wanneer je tegen een wilde Pokémon vecht, hij doet ook echt zijn best om niet te worden gevangen. Wanneer je even genoeg hebt van het vechten kan je altijd even pauze nemen. Dit doe je bij een Pokémon Centre of waar je maar wilt in Paldea door middel van een picknick. Op ieder moment kan je een picknick beginnen, waarbij de Pokémon in jouw party vrij rond zullen lopen en je met ze kan spelen, ze kan aaien of een broodje met ze kan eten. Die broodjes koop je kant en klaar, of maak je zelf. Naast dat de broodjes de levenspunten van jouw Pokémon herstellen, kunnen ze er ook handige bijeffecten van krijgen zoals een verhoogde hoeveelheid levens of extra aanvalskracht.

Sterker dan ooit

Naarmate je verder in het avontuur komt, zal jij als trainer ook een ‘Tera Orb’ in je handen krijgen. Met een Tera Orb kan je jouw Pokémon laten Terastallizen. Hierdoor zullen je Pokémon extra sterk worden met aanvallen van een specifiek type, wat weer afhangt van het Tera Type van jouw Pokémon. Vaak is dit gelijk aan het type van de Pokémon zelf. Er bestaan echter ook Pokémon wiens type bijvoorbeeld electric is, maar wanneer deze Terastallizen krijgen ze het ijs-type. Bij sommige Pokémon levert dit interessante combinaties op, maar er zitten er ook tussen die we gerust waardeloos durven te noemen. Trek je het juiste lot uit de loterij, dan heb je een verdomd sterke Pokémon ter beschikking.

De Pokémon met aparte Tera Types tref je meestal aan in zogenoemde Tera Raids. Grotendeels lijken deze op de Max Raid Battles uit Pokémon Sword & Shield. Je kan een Tera Raid in je eentje aangaan, met ondersteuning van drie computergestuurde metgezellen, of samen met drie andere spelers in een coöperatieve opzet. De coöp houdt daar overigens niet bij op, want je kan nu zelfs samen met vrienden de wereld van Paldea verkennen. We hebben dit tijdens de review periode helaas zelf niet kunnen uitproberen, want de online functies gaan pas live op de dag van release. Het klinkt in ieder geval alvast veelbelovend.

Als stroop door een vergiet

Wanneer we denken eindelijk eens een perfecte Pokémon-game te hebben, komt er toch een behoorlijk grote klacht om de hoek kijken: de performance. Allemachtig, wat is die slecht. Bij Pokémon Legends: Arceus wilden we dit nog wat door de vingers zien gezien het de eerste Pokémon-game was met deze stijl, maar we hadden toch wel verwacht dat Pokémon Scarlet & Violet beter zouden zijn geoptimaliseerd. De game streeft naar 30fps, maar haalt dit enkel op de meest rustige momenten. Zodra er wat bewegende dingen in beeld komen, duikt de game er al gauw onder. Dit heeft men nog proberen te compenseren door bewegende beelden in de achtergrond op een lagere framerate te laten draaien, een techniek die vaker wordt toegepast. Het resultaat hiervan is echter dat NPC’s die op net vijf meter van je afstaan op sommige drukke plekken met amper 10fps voorbij skaten.

Daarbij zijn Pokémon Scarlet & Violet ook niet bepaald grafische hoogstandjes, maar dat zou geen ramp zijn geweest als de framerate gewoon stabiel was. Docked mikt de game op 720p aan 30fps en handheld lijkt de game voor 540p te gaan aan 30fps. In beide situaties is de framerate een ramp. We kunnen ook niet de vinger op de zere plek leggen qua oorzaak, want er zijn mooiere games met een open wereld op de Nintendo Switch die wel een stabiele framerate weten te behouden. Het ziet er dus naar uit dat het vooral de engine is, die niet ver genoeg is geoptimaliseerd om een soepele speelervaring te bieden. Maar wat de oorzaak ook mag zijn, het is dood en dood zonde.

Oorstrelend

Over de geluidsafdeling hebben we echter niks te klagen. Veel Pokémon-games staan bekend om hun catchy soundtracks en Pokémon Scarlet & Violet zijn hier geen uitzondering op. Veel van de deuntjes passeren onze gedachten regelmatig en dat is iets positiefs. Ze complimenteren het gevoel van avontuur dat je krijgt wanneer je door Paldea heen reist. De soundtrack voelt op een bepaalde manier zelfs dynamisch aan, waarbij het ene deuntje perfect overloopt in het andere, ongeacht hoe jij de game speelt. Helaas moeten we het wel nog doen zonder voice acting wat op sommige momenten wel een gemis is, met name in de cutscènes.