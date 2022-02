Review | Pokémon Legends: Arceus – Tot de dag van de release was Pokémon Legends: Arceus nog behoorlijk mysterieus. We kregen steeds meer te zien van de game, maar toch vroegen we ons af of dit wel dé Pokémon game was die we al jaren willen zien. Ten tijde van de GameCube zaten we eigenlijk al te schreeuwen om een volledig 3D avontuur, iets wat we met Pokémon Colosseum en Gale of Darkness een soort van kregen, maar dat was niet wat we bedoelden. En nu is daar Arceus, gemaakt door de mensen bij Game Freak, die met deze game gigantisch buiten hun comfortzone zijn gestapt. En dat mogen ze eigenlijk best wel vaker doen.

Vroeger, toen de Pokéballs nog van hout waren

Pokémon Legends: Arceus is in essentie een prequel. Lang voordat de Sinnoh regio, bekend van Diamond en Pearl, werd opgericht stond het land bekend als Hisui. Jij als speler belandt in een zogenoemde time-space distortion en spoelt aan op een strand in de Hisui regio, waar professor Laventon jou buiten bewustzijn aantreft. Laventon is een van de eerste Pokémon professors en doet onderzoek naar de wezens. Hij ziet er namelijk wel potentie in, in tegenstelling tot het overgrote deel van de bevolking die doodsbang is voor deze aparte verschijningen. Laventon en zijn team hebben zich gevestigd in het pittoreske Jubilife Village. Als die naam jou enigszins bekend voorkomt, dan zal veel in deze game voor jou een feest van herkenning zijn.

Jij bent als tiener uit de toekomst natuurlijk allang bekend met Pokémon en je gaat dan ook onbevreesd de uitdagingen van Laventon aan. Dit zorgt er voor dat Laventon jou dolgraag bij zijn onderzoeksteam van zijn werkgever betrekt: het Galaxy Expedition Team. Hij stelt ons voor aan de kapitein binnen het team, Cyllene, die eerst bewijs wil zien van onze heldhaftige daden voor de professor. Nadat het klusje geklaard is, mag jij jezelf officieel onderdeel noemen van het Galaxy Expedition Team met als ultiem doel om alle Pokémon die in Hisui te vinden zijn in kaart te brengen. Dit doe je in de Pokédex van professor Laventon, wat in deze tijd nog een simpel schrift met aantekeningen is.

Dit is naar onze mening een erg leuk concept, dat bol staat met verwijzingen naar wat wij natuurlijk al weten van Pokémon. Het verhaal dat de game je brengt is gelukkig ook niet te langdradig en blijft door de hele game heen interessant genoeg om je aan het spelen te houden. Qua speelduur zal het verhaal je ongeveer 20 uur kosten om volledig uit te spelen, maar dit is dan slechts het topje van de ijsberg. Want ook al heb je het verhaal na die tijd uit, je Pokédex zal verre van compleet zijn en vanzelfsprekend zorgt dat voor een langere speelduur, omdat er na afloop nog genoeg te doen is.

Hard werken wordt beloond

Het Galaxy Expedition Team geeft jou ook diverse missies om te voltooien. Dat heeft voornamelijk van doen met de zogenoemde ‘noble Pokémon’, die in de Hisui-regio leven. Deze Pokémon worden aanbeden door mensen van de Diamond Clan en de Pearl Clan. Hoewel deze onenigheden met elkaar hebben, leven ze voor het grootste deel in vrede naast elkaar. Naast het Galaxy Expedition Team hebben ook de bewoners van Jubilife Village diverse requests voor jou, die dan weer uitlopen op een klein verhaaltje. Zo heb je de opdracht om uit te zoeken waarom een bepaalde Drifloon steeds met een kind uit het dorp komt spelen. In de game weten ze het na de opdracht nog steeds niet, maar als je bekend bent met de Pokédex omschrijving van Drifloon, snap je dat het stiekem best duister is.

Requests speel je vrij door veel research te doen naar de diverse Pokémon. Het Galaxy Expedition Team zal jou dan belonen met een hogere rank, wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat de mensen in het dorp jou gaan vertrouwen en dat levert requests op. Je hebt altijd maar één missie, maar het aantal requests dat je kan oppakken is onbeperkt. Het tracken van deze requests is in onze ervaring echter wat onhandig. Je kan maar een request tegelijk als actief zetten om zo aanwijzingen te krijgen waar je heen moet. Het stomme is dat wanneer je bijvoorbeeld meerdere requests hebt gedaan en deze wilt gaan inleveren, de mensen van wie je de requests hebt gehad geen specifiek herkenningspunt hebben. Je zal dan weer via de kaart elke request een voor een apart moeten aanvinken om zo de persoon te vinden om mee te praten. Onhandig zeker, maar absoluut geen dealbreaker.

Overweldigend

Het moment dat wij onze eerste stappen in de wijde velden van Hisui hadden gezet waren we vrijwel direct verkocht. Arceus is the real deal, als in een Pokémon game waar wij al jaren naar smachtte. Geen veldjes meer met willekeurige Pokémon die je pas kan zien zodra je in gevecht bent. Draai de camera om jouw personage heen en je ziet overal wilde Pokémon lopen. Elk met hun eigen trekjes en voorkeuren. Om jouw Pokédex volledig te krijgen, is het vangen van een specifieke Pokémon een manier, maar aan één heb je niet genoeg. Per Pokémon heb je namelijk in de Pokédex een research level. Om jouw research level volledig te krijgen, kan je naast het vangen wilde Pokémon ook voeren, hun zwakheden ontdekken, vechten en hun speciale moves ontdekken. Ook kun je van sommige Pokémon een request krijgen. Op die manier vul je de Pokédex met informatie over de individuele Pokémon, aangezien je natuurlijk onderzoek doet. Het vangen van Pokémon blijft echter vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel en kan op twee verschillende manieren.

Je kan ze besluipen en proberen af te leiden door bijvoorbeeld voedsel naar ze te gooien en dan jouw kans te wagen met een Pokéball. Maar je kan met een druk op de knop ook wisselen naar jouw eigen Pokémon en een van die Pokéballs gooien om zo in gevecht te gaan. Jouw keuze hierin is belangrijk, want Pokémon gaan voor het eerst ook jou als trainer te lijf, mits ze agressief zijn. Elke Pokémon heeft zijn eigen karakter. Zo zijn Bidoof vrij vriendelijk tegenover mensen, Starly weer schuw en Geodude agressief. Het karakter van zo’n Pokémon verandert ook weer met de evoluties. Schuwe Starly wordt dan een agressieve Staravia. Gezien deze agressieve Pokémon jou als trainer te lijf kunnen gaan, kan het je wel eens in een benarde situatie brengen wanneer je er door vier tegelijk wordt belaagd. Dit draagt bij aan een gezonde uitdaging en het optimaal benutten van wat de spelwereld jou te bieden heeft om te overleven.

Eén type Pokémon die áltijd op zoek is naar een potje knokken, zijn de zogenoemde alpha-versies. Dit zijn reusachtige varianten van allerlei soorten Pokémon die een stuk lastiger zijn te vangen dan normale versies en vaak ook een flink hoog level hebben. Het heeft ons diverse keren in de situatie gebracht dat we met ons team van net wat getrainde Pokémon tegenover een monstruositeit van level 60 stonden. We hebben ze vast nog niet allemaal gezien, maar er zijn veel soorten. Zo kan een alpha Alakazam of Tangrowth behoorlijk intimiderend overkomen, maar we moesten weer hardop lachen bij de alpha versie van Mime Jr. Daarnaast hebben de diverse Pokémon ook in sommige gevallen een bijzondere eigenschap. Zo kunnen Murkrow jou bijvoorbeeld gewoon zien wanneer jij jezelf in de bosjes probeert te verschuilen.

Het volledige pakket?

Er is zo ontzettend veel goed gedaan in Pokémon Legends: Arceus dat we er onderhand een roman over vol zouden kunnen schrijven. De gameplay is ronduit verslavend en draait niet meer alleen om vechten. Sterker nog, andere Pokémon trainers die met jou willen knokken zijn schaars. Logisch ook, gezien de meeste mensen in Hisui nog bang zijn voor Pokémon. Dit betekent niet dat je ze helemaal niet tegenkomt. In alle gebieden hebben we toch wel minstens een gevecht gehad met iemand anders. De gebieden kennen bovendien voldoende variatie en in elk gebied heb je natuurlijk bijpassende Pokémon. In een moeras kom je veel grond en gras Pokémon tegen en bij geisers loop je juist weer vuur en steen Pokémon tegen het lijf.

Op de vlaktes van Hisui kan je ook bergen aan grondstoffen verzamelen. In Pokémon Legends: Arceus mag je namelijk zelf jouw Pokéballs in elkaar zetten, jouw eigen potions mengen en nog veel meer andere items zelf fabriceren. Het craften an sich valt het beste te vergelijken met Monster Hunter: simpel, maar doeltreffend. Gelukkig krijg je al vrij snel een crafting kit mee de wildernis in, zodat je niet steeds in het dorp hoeft te zijn wanneer jouw voorraad op is. Het verzamelen van deze spullen kan je deels zelf als trainer, maar als je wat berries uit een boom wilt zien te krijgen moet je toch een van jouw Pokémon oproepen om er even een keer tegenaan te beuken. En godzijdank zitten hier geen speciale moves in de vorm van een Hidden Machine (HM) aan verbonden.

De online functionaliteiten van Pokémon Legends: Arceus zijn zeer beperkt. Zo is het niet mogelijk om met jouw team tegen andere spelers te vechten. Ergens geen gekke keuze, gezien de nadruk in deze game niet op het vechten ligt, maar toch wel een gemis wanneer je jouw vrienden wil bewijzen dat jouw team absoluut het beste is. Ruilen kan gelukkig wel en ook de Mystery Gift optie is weer aanwezig. Nieuw zijn de lost satchels. Dit zijn tassen van andere spelers die op een bepaalde plek in de wereld zijn uitgeschakeld door wilde Pokémon. Als jij zo’n tas oppakt, zal deze automatisch teruggaan naar de rechtmatige eigenaar en word jij beloond met wat leuke items en zogenoemde Merit Points. Met deze Merit Points kan jij in het dorp dan weer wat zeldzamere voorwerpen kopen, zoals evolution stones.

Net niet

Tot zover is het alleen maar een jubelverhaal over Pokémon Legends: Arceus, maar we moeten ook kritisch zijn. Zo is het namelijk geen mooie game, allesbehalve. Toen we Pokémon Legends: Arceus voor de eerste keer opstartte, waren we eerlijk gezegd lichtelijk in shock over hoe kartelig personages en gebouwen eruitzien. De reddende engel hier is toch echt de gehanteerde artstyle. Met een uitgebreid kleurenpalet wordt het toch al gauw wat prettiger om naar te kijken. Dat gezegd hebbende, na die initiële shock hadden we er eigenlijk nauwelijks nog last van. Deze game zuigt je op, al helemaal als fan van Pokémon, en laat je niet meer los. Over de audio kunnen we vrij kort zijn: het doet zijn werk. Variaties op bekende deuntjes uit voorgaande Pokémon-games en de kreten van de Pokémon zelf zijn zoals we het gewend zijn en dat vinden wij prima.

Het is dus geen mooie game, maar gelukkig is de framerate wel gewoon goed. Dit was toch wel een van onze grootste zorgen, gezien de eerste beelden die we te zien kregen toch aanzienlijk wat framedrops hadden. Zowel docked als handheld draait de game een behoorlijk stabiele 30 frames per seconde. De dips die we hebben ervaren zijn op een hand te tellen. Om deze framerate vast te houden, draait Pokémon Legends: Arceus op een dynamische resolutie. Docked wordt gemikt op 1080p en in handheld op 720p. Hoe vaak de resolutie naar beneden schaalt hebben wij helaas niet kunnen meten.