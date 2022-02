Wij krijgen geen genoeg van de kleurrijke wezentjes en velen met ons. Nu vlak na het zeer geslaagde Pokémon Legends: Arceus komt The Pokémon Company al met een nieuwe Pokémon Presents, een soort van Nintendo Direct, maar dan enkel en alleen over alles wat met Pokémon te maken heeft.

De aankondiging is geplaatst op het Japanse Twitter-account van The Pokémon Company. Op het moment kunnen we alleen speculeren, want de inhoud is niet bekend. Wellicht zit er DLC aan te komen voor Arceus, of wordt er dan al een nieuwe game aangekondigd? Onze glazen bol geeft helaas geen antwoord op deze vragen, dus wij zullen net als de rest rustig moeten wachten tot zondag 27 februari aanstaande.

De stream zal uitgezonden worden op het officiële Pokémon YouTube-kanaal en dat om 15.00 uur ’s middag. De presentatie zal 14 minuten duren.