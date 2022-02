De Pokémon franchise is nog steeds ongekend populair en als er een nieuwe game in de winkels ligt, dan kan je er op rekenen dat deze er gelijk weer uitvliegt. Dat is met Pokémon Legends: Arceus dan ook niet anders.

Het nieuwste deel in de bekende reeks kwam vorige week vrijdag uit. In deze paar dagen tijd is de game wereldwijd al 6,5 miljoen keer over de toonbank gegaan. Het ziet er dus naar uit dat Pokémon nog niets aan populariteit heeft verloren.

Benieuwd naar onze mening over Pokémon Legends: Arceus? Check dan hier onze review.

Thank you to the more than 6.5 million explorers worldwide who have already embarked on an exciting new adventure in #PokemonLegendsArceus!

We hope you're loading up on more potato mochi before your next research mission! pic.twitter.com/u1MKRHkhhD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 4, 2022