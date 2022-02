Pokémon Legends: Arceus is nu anderhalve week verkrijgbaar en de game is een groot succes. Zo verkoopt deze titel erg goed en ook de critici zijn lovend over de nieuwste telg in de inmiddels langlopende franchise. Net zoals onze Wim, die de game een prachtige score gaf.

Toch zijn er nog wat kleine dingen die niet helemaal functioneren zoals bedoeld en daarom heeft Game Freak een nieuwe update voor de game uitgebracht. Een van de aanpassingen is dat het nu gemakkelijker zou moeten zijn om Cherrim te vangen. Daarnaast wordt er een issue met betrekking tot voortgang in een bepaalde missie opgelost.

Alle details van de nieuwe update hieronder op een rijtje: