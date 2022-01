Pokémon Legends: Arceus is de volgende game in de inmiddels grote franchise en Nintendo heeft met deze titel weeral een topper in handen. De eerste reviews zijn namelijk online gegaan en over het algemeen krijgt deze game, die het anders aanpakt dan gebruikelijk, hoge cijfers.

Zo staat het gemiddelde op het moment van schrijven op een 8.6, waarbij het laagste cijfer een 7.0 is en het hoogste een 10. De game is vanaf morgen officieel verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en natuurlijk mag je ook op korte termijn van ons een review verwachten.

Telegraph – 10.0

Comicbook.com – 10.0

VGC – 10.0

God is a Geek – 9.5

Areajugones – 9.2

Nintenderos – 9.0

Vooks – 9.0

CGMagazine – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Nintendo Life – 9.0

Dexerto – 9.0

Screen Rant – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

SpazioGames – 8.8

GameInformer – 8.8

Hobby Consolas – 8.7

COGconnected – 8.6

Meristation – 8.5

Millenium – 8.5

Vandal – 8.4

Everyeye.it – 8.3

Power Unlimited – 8.2

JeuxVideo – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

VG247 – 8.0

GameSpot – 8.0

Eurogamer Italië – 8.0

Inverse – 8.0

Press Start Australia – 8.0

Shacknews – 8.0

XGN – 8.0

Digital Trends – 7.0

PCMag – 7.0

Meer weten over de starter Pokémon van Pokémon Legends: Arceus? Check dan dit artikel.