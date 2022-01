Special | De start van Pokémon Legends: Arceus – Naarmate de release dichterbij komt, krijgen steeds meer gamers zin om met Pokémon Legends: Arceus aan de gang te gaan. Nu Game Freak al jaren de standaard handheld games maakt zoals wij ze kennen, krijgen zij nu ook op de Switch de opdracht om iets totaal anders te maken. Voorheen werden deze titels nog uitbesteed aan andere ontwikkelaars, denk aan Pokémon Colosseum en XD: Gale of Darkness die door Genius Sonority werden ontwikkeld. Bij een aparte game in het Pokémon-universum hoort natuurlijk ook een bijzonder aanbod aan Pokémon om jouw avontuur mee te beginnen en in dit artikel geven we een kort overzicht op deze nieuwe game.

Huize Hisui

Dit betekent overigens niet dat deze bijzondere keuze van Pokémons die je in de game treft niet netjes in het verhaal verweven zit. Professor Laventon, de Pokémon professor die jou in deze game te woord zal staan, heeft er namelijk een aantal meegenomen van zijn reizen uit verre oorden. Diverse regio’s uit het Pokémon universum zijn dus nu vertegenwoordigd in de game. We hebben Cyndaquil uit de Johto regio, Rowlet uit de Alola regio en Oshawott uit de Unova regio. Allemaal bekende Pokémon met elk hun eigen krachten en zwaktes.

Going loco down in Johto

Allereerst is daar Cyndaquil, een schattige vuur-Pokémon die zijn inspiratie haalt van wat bij ons bekend staat als de mierenegel. Bijzonder aan Cyndaquil is dat het vuur uit zijn rug komt, net als de stekels bij een egel. Een groot voordeel van Cyndaquil als jouw starter is dat hij zijn tweede vorm, Quilava, al op level 14 bereikt. Dat is behoorlijk snel. De laatste evolutie, Typhlosion, laat dan wel weer iets langer op zich wachten. Die zie je namelijk pas op level 36. Dat wachten wordt echter wel beloond: Typhlosion is nog altijd een van de sterkste vuur-Pokémon die je in de games kan bemachtigen.

Cyndaquil maakte zijn opwachting als starter in de tweede generatie Pokémon games bestaande uit Gold, Silver en later Crystal. Deze generatie Pokémon games wordt door liefhebbers vaak gezien als zijnde dé beste in de serie, mede door de aanwezige Pokémon in deze games. Wat vooral veel fans wist te bekoren was het feit dat zodra je klaar was met alle gym leaders en de Pokémon League in Johto had uitgespeeld, je gewoon op de boot kon stappen richting Kanto. Hier mocht je het vervolgens nog eens opnemen tegen de acht gym leaders van de voorgaande Pokémon games en daar ook nog eens de Pokémon League verslaan. De Pokémon tegen wie je het op moest nemen waren ook nog eens van een mooi hoog level, zodat de uitdaging er in ieder geval niet minder op werd.

Under the Alolan sun

Rowlet is een half gras, half flying type Pokémon. Dit maakt het schattige uiltje eerder in het spel misschien wat zwak, vooral omdat deze combinatie behoorlijk wat zwaktes kent. Op level 17 evolueert Rowlet naar Dartrix, een wat meer volwassen uil die jammer genoeg nog steeds dezelfde types heeft als Rowlet. Maar op level 34 wordt het wachten beloond en evolueert Dartrix in Decidueye die een half gras, half ghost type is. Hierdoor heeft Decidueye weer een paar andere zwaktes dan zijn vorige vormen, maar de unieke combinatie maakt het alleszins een erg bijzondere Pokémon met gigantisch veel kracht tegenover bepaalde types.

Rowlet verscheen voor het eerst in Pokémon Sun en Moon dat zich afspeelde in de Alola regio. Dat waren overigens niet de enige games die zich in de Alola regio afspeelde, want ze werden nog opgevolgd door Ultra Sun en Ultra Moon – die behoorlijk wat klachten die spelers hadden bij de originele titels deden oplossen. Tevens waren dit de laatste Pokémon games die voor de Nintendo 3DS zijn verschenen alvorens de serie zijn focus volledig verschoof richting de Nintendo Switch. De Alola regio was tevens bijzonder gezien het patroon wat afweek van de gebruikelijke Pokémon games. In plaats van acht gym leaders te verslaan moest je acht zogenoemde island challenges doorstaan, waarbij je het moest opnemen tegen totem Pokémon, die krachtiger zijn dan reguliere versies. Na het doorstaan van de island challenges mocht je het nog opnemen tegen de Kahuna van het eiland, wat dan eigenlijk weer een soort gym leader was in een ander jasje.

Unova, Menova, Everybodynova

Als laatste is daar Oshawott, het schattige zee ottertje. Hoewel het een sterke water Pokémon is en blijft, zal het voor veel spelers niet de eerste keuze zijn. Water Pokémon zijn normaliter namelijk erg makkelijk te krijgen in een Pokémon game. Op level 17 evolueert Oshawott in Dewott die nog steeds behoorlijk op een otter lijkt en op level 36 wordt het Samurott. Hiermee is het ook nog eens de Pokémon waar je het meeste geduld voor moet hebben qua evolueren. Samurott heeft wat meer weg van een zeeleeuw, maar blijft net als de vuur starter enkel bij zijn eigen type: water.

Unova was de eerste regio waar Game Freak voor het design buiten Japan had gekeken en zijn inspiratie haalde uit onder andere grote Amerikaanse steden zoals New York. Pokémon Black en White waren qua verhaal ook ietwat duisterder dan diens voorgangers, wat bij veel fans voor vraagtekens zorgde. Later werd dit wat duidelijker toen Pokémon Black en White 2 op de markt kwamen, twee directe vervolgen die zich twee jaar na de gebeurtenissen van de oorspronkelijke games afspeelde. Dit waren tevens ook de afsluiters van de Pokémon games voor de Nintendo DS. Hoewel de Black en White saga niet door iedereen even warm werd ontvangen, zullen de fans van Unova blij zijn om te zien dat er in ieder geval vertegenwoordiging is. Maar wellicht probeert Game Freak ons ook alvast warm te draaien voor remakes van deze titels, gezien Diamond en Pearl net aan de beurt zijn geweest. Tijd zal het leren.

Nog héél even wachten

De release van Pokémon Legends: Arceus is aanstaande. Op 28 januari kunnen we eindelijk aan de slag met een geheel nieuw soort Pokémon game. Wij zijn in ieder geval al hard aan het speculeren over welke starter wij zullen kiezen om Hisui te gaan verkennen. Hoewel de doeltreffendheid van een vuur-Pokémon zoals Cyndaquil natuurlijk erg aanlokkelijk is, zijn de bijzondere type combinaties van Rowlet en zijn evoluties natuurlijk ook het overwegen waard. Maar voor hetzelfde geld kent Hisui nauwelijks water Pokémon en is Oshawott dan juist weer een erg goede keuze. Wij blijven nog even speculeren, maar zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie mening hierover.