Review | Playseat Trophy Logitech G Edition – Playseat heeft diverse rigs voor racegames ontwikkeld en recent hebben we de Challenge X editie al behandeld. Een opklapstoel voor een schappelijke prijs, die in twee varianten beschikbaar is. Een gewone editie en een Logitech G Edition. Een stap hoger vinden we de Playseat Trophy, waar eveneens een Logitech G Edition van beschikbaar is. Logitech stuurde ons ook dit model op om te zien hoe dat bevalt en om te zien wat de primaire verschillen zijn tegenover de Challenge X. En dat zijn er nogal wat, dus laten we snel verder kijken naar wat deze Playseat te bieden heeft.

De professionele instapper

We hoeven niemand uit te leggen dat het spectrum van rigs voor racegames nogal uitgebreid is. Op het moment dat je met weinig ruimte of een klein budget zit, dan is de Playseat Challenge X een meer dan uitstekende keuze, zoals je in onze review kunt lezen. Als je wat meer budget hebt en ook de ruimte om een Playseat neer te zetten zonder dat die in de weg staat, dan is een optie als de Trophy een stuk interessanter. Het kost met € 599,- weliswaar het dubbele, maar daarmee krijg je een zeer robuust systeem dat geschikt is voor vrijwel elk model stuurwiel. Dit geeft je dus net zoals bij de Challenge X flexibiliteit in het samenstellen van je totale set-up.

De opbouw begint natuurlijk bij het uitpakken van de doos, waarin je naast alle onderdelen ook accessoires treft zoals klittebandstrips voor kabelmanagement. Doordat het een meer robuust systeem betreft, zijn verschillende onderdelen substantieel groter. Dit zit hem in de constructie van de buizen, die ook een grotere doorsnee hebben. Qua montage is het allemaal vrij eenvoudig, je volgt weer de overzichtelijke handleiding, waarbij het zaak is om de buizen in elkaar te schuiven en vast te zetten met een set schroeven. Een klein uurtje en de set staat qua frame, waarna je vervolgens (wederom) via een soort hoes het rug- en zit gedeelte over de rugleuning heen schuift.

Via klittenband kun je het vervolgens vastzetten op verschillende punten en zo heb je het zitgedeelte zo gemonteerd. Hierbij zit ook een extra band die je ter hoogte van je achterste aan de achterzijde plaatst en aantrekt voor voldoende spanning in het geheel. Minstens zo belangrijk zijn de twee additionele plateaus, waar je het stuurwiel en de pedalen op kwijt kunt. In ons geval hadden we even twee extra handen nodig om het plateau tussen het frame te schuiven, omdat het net ietsje smaller is. Dit lijkt bewust overigens, want na het er tussenschuiven van het plateau voor de pedalen, zit het klemvast en voor de zekerheid draai je dat nog even aan met de bijgeleverde schroeven.

Het plateau voor het stuurwiel dien je op de buis te bevestigen die over je middel gaat en ook dat gaat vrij gemakkelijk. Met andere woorden: het opbouwen van de basis is eigenlijk zo gedaan. De Playseat Trophy Logitech G Edition komt ook met voldoende schroeven om je stuurwielset vast te zetten en zowel bij het plateau voor het stuurwiel als de pedalen heb je te maken met genoeg schroefgaten, waardoor je niet beperkt bent tot één specifieke stuurwielset. Fijn is ook dat als je een Logitech set gebruikt, aan de onderzijde van het plateau aangegeven wordt waar je de schroeven moet plaatsen. Je kunt er bovendien alle Logitech modellen op kwijt, maar ook stuurwielen van andere merken. Met wat klittenbandstrips kun je afsluitend na het plaatsen van de stuurwielset vervolgens het kabelmanagement via de buizen uitvoeren. Daarmee voorkom je dat kabels je in de weg gaan zitten.

Afstellen van de Playseat Trophy

Eenmaal de set opgebouwd, dan is het in feite instapklaar, maar of je comfortabel zit is natuurlijk afhankelijk van je lichaamsbouw. Voor de gemiddelde lengte is de set in principe gelijk goed na deze opbouw, maar als je korter of langer bent kun je nog sleutelen aan de set-up. Daar heb je in principe drie opties toe. Zo beschikt het onderframe over een uitschuifmechanisme dat je activeert door twee schroeven los te draaien. Zodra je dat aan weerszijden gedaan hebt, kun je het frame verlengen. Dit gaat in drie standen, die duidelijk op het uitschuifmechanisme aangegeven worden. Wel heb je hiervoor een inbussleutel nodig, want deze functie komt niet met draaiknoppen. Dit in tegenstelling tot het aanpassen van de hellingshoek van de pedalen.

De pedalen kun je op vijf niveaus instellen. De schroeven om dat vast te zetten komen met een blauwe draaiknop, waardoor je hier niet met een inbussleutel in de weer moet. Dit is een stukje gebruiksvriendelijkheid en zorgt ervoor dat het erg eenvoudig is om het niveau in te stellen naar wat het meest prettig aanvoelt. Tot slot heb je tussen het frame en de rugleuning aan weerszijden nog een uitschuifbaar systeem, waarmee je de hoek van de rugleuning kunt aanpassen. Een klein nadeel hiervan is dat dit stukje net onder de hoes van het zitgedeelte valt, waardoor je dat even los moet maken wil je erbij kunnen. Desalniettemin biedt dit genoeg ruimte om de juiste set-up te vinden en in vergelijking met de Challenge X ging de zoektocht naar de beste set-up een stuk sneller, wat komt door de meer natuurlijke opbouw van de zithouding in deze rig.

Comfortabel racen

Playseat heeft met de Trophy goed nagedacht over het comfort, want het frame volgt zoals gezegd een natuurlijke lichaamshouding op basis van een zitgedeelte dat als een soort kuipstoel is ingericht. Of je nu lang of kort bent, dankzij de instelmogelijkheden kan je een prima, comfortabele set-up vinden voor bijna elke speler. Ben je aan de korte kant, dan is de basis set-up vanuit de handleiding in veel gevallen gelijk goed. Ben je wat langer, dan volstaat veelal het uitschuiven van het onderframe en als je nadien graag nog wat tweaks wilt doen, dan doe je dat eenvoudig met de draaiknoppen bij de pedalen of met het uitschuifsysteem voor de rugleuning.

Hierbij moeten we echter opmerken dat de Trophy in tegenstelling tot de Challenge X qua lengte minder afstelopties heeft. Je bent hiervoor primair aangewezen op het uitschuifsysteem in het onderframe. Ben je zoals de ondergetekende richting de 2 meter, dan zal het niet mogelijk zijn om met rechte benen op de pedalen te zitten. Niet dat het per se erg is, want bij gebruik is de rig nog steeds fantastisch, maar voor optimale ergonomie is dat eigenlijk wel wenselijk. We kunnen op basis van onze bevindingen zeggen dat de set het beste comfort biedt voor spelers die tot ongeveer 1 meter 88 zijn. Als je langer bent dan dat, zul je ietwat met je benen gebogen om het stuurwiel heen moeten zitten.

Dit komt op zijn beurt weer doordat je vastzit aan de buis die over je middel loopt. Hierop monteer je het stuurwiel zoals gezegd, maar je hebt hierbij geen optie om die in hoogte te verstellen. Dit beperkt dus ook de ruimte die je met je knieën hebt als je lang bent, waardoor je de aangehaalde lichaamshouding aan moet nemen. Dit gaat echter op voor een kleinere groep gamers en hoewel het enige impact op de ergonomie heeft, kunnen we er niet omheen dat als je eenmaal de juiste set-up gevonden hebt, je comfortabel kunt racen – zelfs als je wat langer bent. Dit is te danken aan de fijn gevormde kuipzitting, die met goede montage voldoende spanning biedt om er lekker en langdurig in te blijven zitten.

Tot slot het instappen: dat gaat vrij eenvoudig, maar is niet zo gemakkelijk als bij de Challenge X. Bij die set kun je immers het stuurwiel gewoon omhoog klappen en dat is nu niet mogelijk. Desalniettemin is het in- en uitstappen in deze set erg toegankelijk, waardoor je zo zit en aan de slag gaat. En eenmaal plaatsgenomen om te gaan racen, zul je een zeer fijne ervaring hebben. De intensiteit van bijvoorbeeld rally in EA Sports WRC en bijkomende feedback effecten worden uitstekend opgevangen door het robuuste frame, zonder dat het verschuift en ook is er geen sprake van detailverlies in de feedback. Hetzelfde gaat op voor racen in Gran Turismo 7, wat een ongekend plezier is. Zeker als je in cockpit cameraperspectief rijdt en dicht op je tv zit, waan je je in een echte raceauto. Dit alles is te danken aan de constructie van de rig, die uitstekend te noemen valt. De set voelt dankzij de robuuste bouw en het nabootsen van een cockpit erg premium, daar waar je met de Challenge X meer een (oneerbiedig gezegd) bij wijze van high-end campingstoel krijgt. Doordat de Trophy in elk opzicht meer premium is en aanvoelt, is de aanschafprijs van € 599,- rechtvaardig.

Neemt wat ruimte in beslag

Als je niet té veel geld kwijt wilt zijn aan een goede Playseat, maar wel op een vrij professionele manier in een rig wilt racen, dan is de Playseat Trophy Logitech G Edition een goede keuze. Waar je echter rekening mee moet houden is dat de set wat ruimte inneemt. Of de set nu in ingekorte vorm of iets langer is afgesteld naargelang je lengte, houd rekening met een lengte van een kleine twee meter en breedte van pakweg 60 centimeter. Mocht je nauwelijks ruimte in huis hebben, dan is dit geen handige oplossing. Heb je dat wel en kan je de set kwijt in bijvoorbeeld een extra kamer, dan is dit een uitstekende keuze om tegen een nette prijs in het simracen te duiken. Overigens kun je de set nog rechtop zetten om zo wat ruimte te besparen, maar het is niet zo efficiënt als het inklapsysteem wat de Challenge X biedt.