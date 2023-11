Met de komst van het PS5 Slim model, is het een logische stap voor Sony om de marketing eens op te voeren. Zo kon je eerder al lezen dat de PS5 Slim officieel op 29 november in Europa zal verschijnen – al kan je de console in de Benelux al bestellen. Gezien ook de feestdagen voor de deur staan, is Sony Japan een grootschalige reclamecampagne begonnen.

Zij hebben de handen ineengeslagen met de populaire Japanse band King Gnu. Deze band bestaat uit vier leden en zij zijn alle vier omgetoverd tot unieke personages in de onderstaande commercial. Naast de gloednieuwe video, zullen de gezichten van de band in het Shibuya district van Tokio ook te zien zijn op maar liefst 20 verschillende locaties.

Hieronder kan je de nieuwe samenwerking tussen PlayStation en King Gnu aanschouwen. De band heeft ook een nieuw nummer, “Asura”, uitgebracht vanwege deze samenwerking.