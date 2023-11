Recent lanceerde Sony de PlayStation Portal, waar je in onze review meer over leest. Dit apparaat is bedoeld voor Remote Play met de PlayStation 5. Zonder de console heb je er dus niks aan en hoewel het eigenlijk een beetje voor een niche is, doet het apparaat het best aardig in Spanje.

Uit nieuwe informatie blijkt dat de PlayStation Portal in de eerste week daar 5.700 keer is verkocht. Een degelijk begin, gezien de niche doelgroep, maar opvallend is dat het daarmee zelfs de Xbox Series X|S verslaat. In totaal werden er in dezelfde periode slechts 2.000 Xbox Series consoles verkocht.

Oftewel, een accessoire voor de PlayStation 5 doet het beter dan een console en dat is toch wel opmerkelijk. Aan de andere kant, het apparaat is natuurlijk een stuk goedkoper dan een Xbox en het is de eerste week, waarin nieuwe producten het doorgaans altijd goed doen.

Tegelijkertijd zegt het ergens ook wel wat, namelijk dat de PlayStation 5 echt een enorme aanhang in Europa heeft. Uit recente cijfers is gebleken dat het marktaandeel in sommige Europese landen zelfs 7 tegenover 1 is, wat betekent dat Microsoft nog veel werk voor de boeg heeft.