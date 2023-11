Doordat het Thanksgiving is geweest in de Verenigde Staten, kan GTA Online natuurlijk niet achterblijven. In teken van deze dag kun je weer de nodige extra GTA$ en RP scoren met bepaalde activiteiten en ook ontvang je een gratis kalkoenmasker als je de game speelt.

Speel je de Diamond Casino Heist, dan is de kans op edelstenen momenteel groter. Het loont dus om weer even een kraak te plegen. Dit is lang niet alles, alle andere details van de wekelijkse update hieronder:

Driedubbele GTA$ en RP voor Casino Story en Work Missions en Vespucci Job (Remix)

Dubbele GTA$ en RP voor overvallen op pantservoertuigen

Extra grote kans op edelstenen tijdens het laatste deel van The Diamond Casino Heist

Gratis Diamond Strike Vest als je het laatste deel van The Diamond Casino Heist deze week speelt

Driedubbele Visitor Chip Bonus in The Diamond Casino & Resort

Laatste week van de Sprunk & eCola-uitdaging: Drink samen met de community voor 29 november 100 miljoen blikjes leeg om later dit jaar nieuwe, unieke nummerborden te ontgrendelen, plus een speciale livery voor de Mammoth F-160 Raiju en een Sprunk x eCola Bodysuit

Missie geslaagd voor The Doomsday Scenario: Alle spelers ontvangen tijdens de volgende update van GTA Online een speciale, nieuwe livery voor de Pegassi Zentorno

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Premium Test Ride: De Bravado Buffalo EVX

De HSW-tijdrit van deze week wordt verreden tussen North Chumash en Palomino Highlands

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Übermacht Rhinehart

LS Car Meet Test Rides: De Dinka Verus, de Vapid Retinue en de Ocelot Swinger

Te winnen in de LS Car Meet: Finish 3 dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet-serie om de Annis Remus te verdienen

Na Thanksgiving was het natuurlijk Black Friday en ook daar doet GTA Online aan mee. Dit met extra kortingen die oplopen tot maar liefst 70%. We hebben alle details van de deals hieronder voor je neergezet:

Galaxy Super Yachts – 40% korting

Galaxy Super Yacht Upgrades en Modifications – 40% korting

Benefactor Terrorbyte – 70% korting

Mammoth Avenger (vliegtuig) – 50% korting

Progen PR4 (formulewagen) – 50% korting

Benefactor BR8 (formulewagen) – 50% korting

Ocelot Stromberg (klassieke sportwagen) – 50% korting

Imponte Ruiner 2000 (musclecar) – 50% korting

TM-02 Khanjali (legervoertuig) – 50% korting

Buckingham Swift (helikopter) – 50% korting

Buckingham Swift Deluxe (helikopter) – 50% korting

Buckingham Luxor (vliegtuig) – 50% korting

Buckingham Luxor Deluxe (vliegtuig) – 50% korting

JoBuilt P-996 LAZER (vliegtuig) – 25% korting

Dit zijn dan de voertuigen, ook zijn er allerlei kortingen op verschillende properties en extra’s:

Casino Store Merch – 50% korting (Chips, niet GTA$)

Eclipse Blvd. Garage – 50% korting

Eclipse Blvd. Garage Upgrades & Modifications – 50% korting

Casino Penthouse – 40% korting

Casino Penthouse Upgrades & Modifications – 40% korting

Arcade Properties – 30% korting

Arcade Upgrades en Modifications – 30% korting

Arcade Cabinets – 30% korting

Mammoth F-160 Raiju (vliegtuig) – 25% korting

Afsluitend kan je bij de Gun Van terecht voor allerlei wapens, waar je de Tactical SMG met 20% korting aan kunt schaffen. Als je GTA+-lid bent, dan krijg je 40% korting op de Unholy Hellbringer. Het assortiment van de Gun Van bestaat momenteel uit: