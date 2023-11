In september kondigde Ubisoft al aan dat The Division 3 in vroege ontwikkeling is, maar nu is bekend geworden dat Tom Clancy’s The Division: Heartland een rating gekregen heeft in Taiwan. Dit wil zeggen dat de op PvEvP gerichte survival-actieshooter, die zich afspeelt in het plattelandsstadje Silver Creek in het Amerikaanse Midwesten, dichtbij een release zou kunnen zijn.

Momenteel is er nog geen releasedatum bekend van de game, maar aangezien beta tests verwacht worden, lijkt een release niet meer al te ver in de toekomst te liggen. Mochten we meer te weten komen over een potentiële releasedatum, lees je het hier. Wellicht dat Ubisoft tijdens The Game Awards met meer info komt.