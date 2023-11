Recent werd gemeld dat de opnames van The Last of Us seizoen 2 begin 2024 zouden beginnen, maar er bestaat een goede kans dat dit uitgesteld wordt. Pedro Pascal, die de rol van Joel vertolkt, zou namelijk te druk zijn met het filmen van Gladiator 2 en Fantastic Four, waardoor de opnames van The Last of Us opschuiven. Dit meldt Insider Gaming.

De opnames zouden nu uitgesteld zijn naar 20 februari 2024 met als doel dat het tegen september volledig opgenomen is. Nadien moet alles natuurlijk nog gemonteerd worden, wat een release begin 2025 zou betekenen. Dus in dat opzicht zou het algemene schema niet té veel opschuiven, maar verder uitstel is niet uitgesloten.