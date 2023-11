Update: Ubisoft heeft bekendgemaakt dat de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition officieel in 2024 zal lanceren. Per abuis is een development versie van de game beschikbaar gesteld aan Ubisoft+ abonnees. Vandaar dat de game dus al gespeeld kon worden. Wat de officiële releasedatum is, is niet bekend.

Begin september dook de 20th Anniversary Edition van Beyond Good & Evil plots op om vervolgens weer in stilte te verdwijnen. Toch bestaat deze uitgave wel degelijk, want Ubisoft heeft de game plots kort speelbaar gehad via Ubisoft+.

Dit blijkt uit een bericht op X, dus de komst van deze editie is min of meer bevestigd. Ubisoft moet de release officieel nog aankondigen, maar dat kan nu elk moment gebeuren. Volgens de omschrijving van de game in de Xbox Store biedt de game een 4K resolutie en 60 frames per seconde.

Verder zijn de graphics, besturing en audio van verbeteringen voorzien en er zou een Speedrun modus zijn toegevoegd, samen met Trophies en Achievements.