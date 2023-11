Microsoft maakt altijd vooraf bekend welke titels naar Xbox Game Pass komen, maar zo nu en dan komen ze met een verrassing. Dat is nu het geval, want ze hebben Remnant: From the Ashes en Remnant 2 aan het aanbod toegevoegd.

Beide titels zijn nu beschikbaar voor Xbox Game Pass op console, pc en cloud. Geen van deze games werd genoemd in de recente aankondiging van Game Pass toevoegingen, dus het is een leuke extra dat abonnees hier nu mee aan de slag kunnen.

Naar verwachting maakt Microsoft later vandaag bekend wat we in december op Xbox Game Pass mogen verwachten.