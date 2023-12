Xbox Live Gold gaat sinds halverwege dit jaar door het leven als Xbox Game Pass Core en is daarmee de goedkopere optie van het standaard Xbox Game Pass abonnement, wat met beperkingen komt aangaande het Game Pass aanbod aan titels. Desalniettemin krijgen Xbox Game Pass Core abonnees af en toe ook nieuwe games en leuke extraatjes. De bibliotheek wordt namelijk om de zoveel tijd eens bijgevuld met wat nieuwe titels, zoals Microsoft voorafgaand aan de lancering van Game Pass Core beloofde, en dat is nu het geval.

Vanaf 6 december kunnen Xbox Game Pass Core abonnees namelijk aan de slag als een ridder in Chivalry 2 of doe een wanhopige poging om pakketjes af te leveren in Totally Reliable Delivery Service. Beide, erg diverse games die ver van elkaar af staan, maar een leuke multiplayer ervaring garanderen. Hieronder kan je twee trailers bekijken die elke game in het zonnetje zet.