Twee jaar geleden publiceerden we al eens een artikel over de game SPINE. Dit zou een team-based actiegame worden, maar in de tijd daarna verscheen er niet veel extra informatie over het spel.

Tot nu, ontwikkelaar Nekki deelde namelijk dat ze de game over een andere boeg gaan gooien. De game zal nu een singleplayer en verhaalrijke actiegame worden waarbij de vuurgevechten zich vooral in close-quarters zullen afspelen.

Momenteel beschikken we nog niet over een releasedatum, maar wel weten we dat de game zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je de gameplay trailer terugvinden, die je toch vooral een filmische weergave van de game toont.