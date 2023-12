Enkele dagen geleden zorgde Microsoft CFO Tim Stuart voor een schokgolf in de gamewereld door te zeggen dat hij Game Pass naar ‘elk scherm’ zou willen brengen. Dit leek te impliceren dat PlayStation en Nintendo dus Game Pass zouden krijgen, althans, dat dit zijn wens is.

Xbox-baas Phil Spencer komt even op die woorden terug in een nieuw interview. Shocker: blijkt dat die uitspraak een beetje overdreven was. Game Pass komt niet naar PlayStation en Nintendo: de uitspraak was misbegrepen. Wel wil Microsoft blijven innoveren en investeren in de hardware, zodat kopers geen spijt krijgen van hun aankoop.

“I’ll start by saying we have no plans to bring Game Pass to PlayStation or Nintendo. It’s not in our plans. The thing I want to be focused on is how do we continue to innovate for people who’ve made the commitment to our hardware platform? And how do we continue to make sure that they feel great about their investment in what we’ve built. I want us to continue to innovate, so people on our console feel like we’re making investments in console that matches their commitment they’re making to us.”