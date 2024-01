De games van 2024 | Black Myth: Wukong – Toen Black Myth: Wukong voor het eerst in 2020 werd onthuld wist het direct op te vallen. Niet alleen de mooie visuele presentatie en de actievolle gameplay wist mensen te imponeren. Ook de setting gebaseerd op Journey to the West wist te intrigeren. Wel was één ding zeker: we zouden nog een hele lange tijd moeten wachten voordat we het spel eindelijk eens te spelen zouden krijgen. Dit jaar is het echter dan eindelijk zover. Black Myth: Wukong staat gepland voor een release in de zomer, genoeg reden voor ons om eens te kijken naar wat we kunnen verwachten van ontwikkelaar Game Science’s eerste console game.

Black Myth: Wukong – Sinds de aankondiging hebben we een veel beter beeld gekregen van Black Myth: Wukong dankzij verschillende interviews en gameplay trailers. De game is een actie-RPG met Soulslike elementen. Denk aan een lineaire semi-open wereld met uitdagende 1-op-1 baasgevechten, waarbij je jezelf een gelimiteerd aantal keren kan helen. Je kunt altijd rekenen op je basis light attacks, heavy attacks en dodge. Daarnaast heb je ook nog een aantal magische vaardigheden in je arsenaal. Waar Black Myth: Wukong zich op gameplay gebied vooral begint te onderscheiden, zijn de drie unieke stances waartussen je kunt wisselen tijdens het spelen. De stijlen, Pillar, Thrust en Smash, hebben elk unieke aanvallen en combo’s.

Het spel belooft een roadtrip-achtig avontuur te worden waarin je als een aap, die gebaseerd is op de apenkoning Sun Wukong, een groot aantal uitdagingen tegemoet gaat. Denk aan wezens uit de Chinese mythen zoals Nuwa, een slang met een vrouwenhoofd, draken en meer. De wezens die je tegenkomt zullen niet allemaal vijandig zijn, je zult ook door middel van sidequests meer kunnen leren over de diverse inwoners van de rijke wereld die wordt beloofd. Het verhaal van deze game is misschien wel extra interessant, omdat het op een spectaculaire wijze een onderbelichte mythologie in videogames gaat delen met een groot publiek.

Voorlopige verwachting: Black Myth: Wukong legde met de allereerste aankondiging de verwachtingen al hoog, en blijft dit tot nu toe ook doen met geweldige graphics, een prachtige wereld, spectaculaire gevechten en gevarieerde gameplay. Als het spelen van Black Myth: Wukong net zo goed voelt als dat het eruitziet, dan zal het ongetwijfeld een groot succes worden. Liefhebbers van actiegames zullen zeker een oogje in het zeil willen houden wat deze game betreft, die in augustus verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.