We hebben inmiddels best veel van Black Myth: Wukong gezien, mede doordat de game uitgebreid aanwezig was op de gamescom eerder dit jaar. We weten ook al enige tijd dat de titel in de zomer van 2024 zal verschijnen en vannacht hebben we tijdens The Game Awards een releasedatum gekregen.

De game zal op 20 augustus 2024 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bij deze aankondiging hoort natuurlijk ook een trailer en die kan je hieronder bekijken.