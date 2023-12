Er zijn al twee variaties van de Xbox Mini Fridge beschikbaar, maar Microsoft vond dit kennelijk nog niet genoeg. Er is daarom een derde variant op de markt gekomen, zo blijkt uit een vermelding bij Walmart.

De Xbox Mini Fridge was verkrijgbaar met een inhoud van 4,5 en 10 liter. De derde variant valt een stuk groter uit, want deze heeft een inhoud van 91 liter en wordt onder de naam ‘Xbox Series X Compact Refrigerator’ aangeboden.

De koelkast heeft twee uitneembare planken en een ‘chiller compartment’ van 11 liter om je drankjes extra koud te maken. De volledige omschrijving is als volgt:

Gamer Aesthetic: Matte black unit with internal green light and glowing Xbox sphere logo on front

Matte black unit with internal green light and glowing Xbox sphere logo on front Massive Internal Inventory Slots: 91L capacity includes 2 removable shelves, bottom pullout bin, 8 beverage cradles, 3 door shelves, and 11L chiller compartment for keeping things extra frosty

91L capacity includes 2 removable shelves, bottom pullout bin, 8 beverage cradles, 3 door shelves, and 11L chiller compartment for keeping things extra frosty Quietly Cool: Chills using R600a for environmentally friendly and energy-efficient (effective) cooling at just 41dB

Chills using R600a for environmentally friendly and energy-efficient (effective) cooling at just 41dB Unboxing: Includes refrigerator, 120V AC power cord, interior components, and instructions

Includes refrigerator, 120V AC power cord, interior components, and instructions Customizable: Reversible door and adjustable feet so it can easily modded to better fit the available space

Reversible door and adjustable feet so it can easily modded to better fit the available space Compact Size: 33.3″ tall x 20.3″ wide x 18.9″ deep to fit under a desk, in a closet, or next to the bed or couch

De adviesprijs van de Xbox Series X Compact Refrigerator is $249,99. Hoogstwaarschijnlijk zal deze koelkast alleen in Amerika te koop zijn, dus als je er één wilt hebben zal je deze moeten importeren. Hieronder kan je de mini koelkast nog even beter bekijken.