Sony is begonnen met een nieuwe PlayStation Plus promotie, namelijk ‘Season of Play’. Deze promotie brengt verschillende acties, waaronder het gratis beschikbaar stellen van vijf avatars die je kunt gebruiken op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Om de vijf avatars te kunnen bemachtigen, moet je via de website van PlayStation een code aanvragen, zodat je deze kan verzilveren in de PlayStation Store. We zullen je deze moeite besparen, want je kunt de volgende code hiervoor gebruiken: 3GAA-D9L3-2G97.

Je hebt tot 5 januari om deze PSN-code te verzilveren in de PlayStation Store. Het gaat om avatars die een PS Plus icoon als achtergrond hebben en verder zijn voorzien van personages uit de volgende games: Ghost of Tsushima, Disco Elysium, Final Fantasy VII Remake, Assassin’s Creed en Rainbox Six: Siege.

De overige acties van Season of Play bestaat uit korting in de PlayStation Gear online shop en je kunt extra PS Stars punten claimen. Op 19 december zal er ook een prijsvraag starten waarmee je een PlayStation 5 kunt winnen. Tot slot kun je dit weekend zonder PlayStation Plus vereiste online gamen.