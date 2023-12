Rocksteady heeft de mantel van Batman inmiddels al lang en breed opgehangen, maar de geliefde Arkham-games hebben al die tijd één platform overgeslagen: de Nintendo Switch. De studio Turn Me Up Games is daarom door Warner Bros. Games aan het werk gezet om de trilogie naar de hybride console te porten, maar de resultaten zijn niet geweldig.

Zo hebben ook de technische heren van Digital Foundry de games onder de loep genomen en met name de laatste game – Arkham Knight – moet het ontgelden. Waar Arkham Asylum en Arkham City slechts een paar problemen vertoont, noemt Digital Foundry de laatste game zelfs een ‘regelrechte ramp”. Lagere framerates zijn de norm en de game lijkt daarnaast last te hebben van een zware stotter.

De beelden en het commentaar van Oliver Mackenzie liegen er niet om, kijk hieronder en oordeel zelf.