Rockstar heeft eindelijk de eerste trailer van Grand Theft Auto VI laten zien en daarmee weten we dat de ontwikkelaar het hier voorlopig druk mee heeft. Roger Clark, de acteur die Arthur Morgan speelde in Red Dead Redemption 2, had echter ook wat te melden over de cowboy-serie van Rockstar Games.

Op X werd namelijk aan Clark gevraagd of hij wellicht wist of er een derde Red Dead Redemption deel gaat komen. De acteur antwoordde daarop dat hij er zeker van is dat deze zal verschijnen. Alleen weet hij niet wanneer we deze kunnen verwachten.

Tevens liet hij weten dat het derde deel waarschijnlijk een ander hoofdpersonage zal hebben, omdat het verhaal van Morgan is verteld.