Rockstar Games bracht in 2013 Grand Theft Auto V uit en in 2018 Red Dead Redemption 2. Het is dus lang geleden dat de ontwikkelaar met een nieuwe titel kwam en we zitten al helemaal lang te wachten op Grand Theft Auto VI.

Die game is echter al lange tijd in de maak en er lekte zelfs het een en ander. Buiten dat weten we eigenlijk niets over de titel, maar daar is nu (eindelijk) verandering in gekomen. Rockstar Games beloofde onlangs dat ze deze maand de eerste trailer zouden delen.

Die stond gepland voor vanmiddag 15:00 uur, maar lekte vooraf. Hierdoor heeft Rockstar Games besloten de trailer maar gelijk live te zetten. In de trailer zien we twee personages tussen een hoop beelden door, die gelijk een tip van de sluier oplichten wat de variatie, omgevingen en sfeer betreft.

Tot slot laat de trailer zien dat de game in 2025 uitkomt.