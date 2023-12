In de eerste maand van 2024 kan je op een geheel nieuwe manier van Bulletstorm gaan genieten, namelijk in virtual reality. People Can Fly en Incuvo laten nu weten dat deze versie ook extra levels met zich mee zal brengen.

Er zullen twee exclusieve levels te spelen zijn in Bulletstorm VR. Hierin krijg je ook de controle over een compleet nieuw personage: Trishka Novak. Zij gaat op zoek naar de moordenaar van haar vader en heeft daarvoor ‘Energy Blades’ meegenomen, die haar vijanden letterlijk door midden kan klieven.

Wat je van deze extra levels kunt verwachten, wordt kort getoond in de onderstaande trailer.