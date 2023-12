The Finals is een actievolle shooter op hoog tempo dat eerder dit jaar via een beta speelbaar was. Dat bleek een succes, want meer dan 7,5 miljoen mensen hebben eind oktober de open beta gespeeld.

Het is sinds de aankondiging al wachten op de release en daar is de game dan. Tijdens The Game Awards is aangekondigd dat de shooter nu verkrijgbaar is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.