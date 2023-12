Vannacht heeft ontwikkelaar Archetype Entertainment de nieuwe game Exodus aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Niemand minder dan de bekende acteur Matthew McConaughey is betrokken bij het project, waarin hij de stem inspreekt van het hoofdpersonage.

De trailer laat vrij veel van de game zien, waaronder gameplay. Het speelt zich in de verre toekomst af, waarbij de mensheid de Aarde heeft moeten verlaten omdat die niet langer bewoonbaar is. Ze vinden een nieuwe leefomgeving in een vijandig sterrenstelsel.

In de game zul je het laatste, grote gevecht aangaan om het einde van de mensheid te voorkomen. Jij stapt in de rol van de Traveler, de laatste hoop voor de mensheid. Check de trailer hieronder.