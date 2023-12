Een van de insiders die regelmatig met interessante informatie komt is Shinobi602. De beste man is nu meer te weten gekomen over het achtergrondverhaal van Exodus, die tijdens The Game Awards 2023 werd aangekondigd.

Er werken een aantal schrijvers aan de game, die aan verschillende toptitels van BioWare hebben meegewerkt, waaronder Dragon Age: Origins en Star Wars: Knights of the Old Republic. Het verhaal zal dus één van de sterke punten van Exodus moeten worden.

Shinobi602 heeft het achtergrondverhaal van de game even op een rijtje gezet en dat kan je hier nalezen.