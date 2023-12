Afgelopen week lekte Tales of Kenzera: ZAU al, een nieuwe EA Originals titel die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Tijdens The Game Awards werd de game officieel aangekondigd en het betreft een side-scrolling actiegame, die op 23 april 2024 voor de genoemde platformen zal verschijnen.

Om een indruk van deze titel te krijgen, kun je de onderstaande trailer bekijken die wat gameplay toont.