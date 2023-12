Electronic Arts is bekend van zijn grote triple A-games, maar de ontwikkelaar/uitgever heeft ook een label voor indie ontwikkelaars, genaamd EA Originals. Het ziet er nu naar uit dat de volgende titel onder dit label al is uitgelekt.

Er zijn al een aantal sterke titels uitgegeven door EA Originals, waaronder Unravel en It Takes Two. Volgens leaker billbill-kun is ‘Tales of Kenzera: ZAU’ de volgende die onder het indie label van Electronic Arts zal verschijnen. De game wordt gemaakt door Surgent Studios, die eerder als Silver Rain Games door het leven ging. In 2021 tekende deze ontwikkelaar een deal met EA.

Tales of Kenzera: ZAU is een 2,5D side scrolling adventure/platformer. De hoofdrolspeler draagt magische kettingen om zijn hals en vuisten, en het spel valt een beetje te vergelijken met de verschillende Trine-games. De game zal op 23 april 2024 moeten uitkomen en $17,99 gaan kosten. De kans is groot dat Tales of Kenzera: ZAU tijdens The Game Awards zal worden aangekondigd.

Leaker Billbil-kun heeft het bovendien bijzonder vaak bij het rechte eind, dus deze informatie kan toch met wat minder zout worden genomen dan bij elk ander lek het geval is.