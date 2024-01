De games van 2024 | The Plucky Squire – In de zomer van 2022 verscheen een eerste trailer van de game The Plucky Squire. Een trailer die gelijk indruk maakte, omdat het er zo leuk en creatief uitzag. Dit schattige actie-avonturenspel wordt gemaakt door indie-ontwikkelaar All Possible Futures en wordt uitgegeven door Devolver Digital. Oorspronkelijk stond de release van de game op de planning voor 2023, maar dit is ondertussen jammer genoeg dus verschoven naar 2024. Zolang dit uitstel er maar voor zorgt dat de game een soepele launch kent, nemen we dat extra wachten wel voor lief.

The Plucky Squire – De game volgt de magische avonturen van figuren Jot en zijn vrienden, die een driedimensionale wereld buiten de pagina’s van hun boek ontdekken. Dit doen ze omdat ze door de slechterik, Humgrump genaamd, uit het boek geschopt worden omdat zij zijn plannen zouden dwarsbomen. Om dit effectief te doen, zullen Jot en zijn vrienden zich zowel door een 2D als een 3D wereld heen moeten vechten en als we de trailers bekijken is die wereld toch wel echt mooi vorm gegeven. Niet alleen vijanden staan hun in de weg, ook zullen een hele hoop puzzels en mini-uitdagingen je tocht bemoeilijken. Jot staat er gelukkig niet alleen voor, want hij krijgt hulp van zijn vrienden Violet en Trash, maar ook van zijn schattige muis Pip.

Bij het bekijken van de beelden valt direct op hoe uniek de setting en het level design zijn. De 3D-wereld doet ons een beetje denken aan It Takes Two, en dat is alles behalve een negatief punt. Echt verbazen doet ons dat niet, aangezien de studio All Possible Futures is opgericht door James Turner en Jonathan Biddle. Die eerste werkte mee als ontwerper aan Pokémon, terwijl Biddle als creative director meewerkte aan Swords of Ditto. Niet alleen de 3D-wereld ziet er zeer leuk uit om te ontdekken, want ook de 2D-gedeeltes zorgen voor een unieke ervaring, omdat het creatief met elkaar afgewisseld wordt.

Voorlopige verwachting: Zoals eerder aangehaald, is het vooral de setting en het level design dat ons erg aanspreekt. Deze schattige actie-avonturengame oogt in eerste instantie misschien wat kinderachtig, maar als je beter kijkt zul je de charme van de presentatie gaan waarderen. Het belooft een leuke actie-platformer te worden die verschillende elementen met elkaar combineert voor een mooi avontuur. We wachten in spanning af tot we Jot en zijn vriendjes kunnen helpen om Humgrump een halt toe te roepen. Oftewel, we kijken uit naar het moment waarop de game later dit jaar verschijnt. Dit zal gebeuren voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.