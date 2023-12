Tijdens The Game Awards verraste Arkane Lyon vriend en vijand toen zij konden onthullen dat ze op dit moment hard werken aan Marvel’s Blade. De studio neemt voor deze game afscheid van het first-person perspectief wat ze sinds hun oprichting hanteren, maar verder mogen we wel veel karakteristieken van Arkane verwachten.

In een uitgebreide blog post op de website van Bethesda vertelt Dinga Bakaba, de game director, dat hij een speciale verbinding heeft met het Blade personage en dat hij ernaar uitkijkt om zijn eigen spin aan de iconische naam van Marvel te geven. Ook worden de verwachtingen ietwat getemperd: Arkane Lyon is namelijk nog maar net begonnen aan de ontwikkeling van Marvel’s Blade en het zal dus nog wel even duren voordat we meer te zien krijgen van de game.

“Arkane Lyon have just begun development on the game which will feature an original story with the studio’s signature immersive gameplay and world-class narrative.”