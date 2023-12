We konden van de week nog melden dat Marvel’s Blade – een van de grote onthullingen tijdens The Game Awards – nog maar net in ontwikkeling is. Een specifieke periode werd niet genoemd, maar uitgever Bethesda leek ernaar te hinten dat Arkane Lyon nog maar een paar maanden met de game bezig zou zijn.

Nu blijkt dat toch al wat langer te zijn. De internetspeurneuzen hebben namelijk het LinkedIn-profiel van Dana Nightingale opgeduikeld. Zij is de campaign director bij de Franse studio en sinds ze die functie bekleedt – januari 2022 – werkt men kennelijk al aan Marvel’s Blade.

Dit zal qua tijdlijn waarschijnlijk niet heel veel veranderen voor de game en het zal nog een aantal jaren duren voordat hij lanceert, maar het is toch goed om te weten dat Arkane mogelijk al een stuk verder is dan het bedenken en testen van concepten.