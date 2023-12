Marvel’s Blade werd aangekondigd tijdens The Game Awards 2023, maar het is tot dusver niet duidelijk op welke platformen de kersverse Marveltitel precies zal verschijnen. Het spel wordt ontwikkeld door Arkane Lyon, dat via Bethesda eigendom is van Microsoft. Bijgevolg mogen we dus uitgaan van een release op de Xbox Series X|S en pc, al is de onderstaande trailer niet verschenen op het officiële YouTubekanaal van Xbox én werd de titel vooralsnog niet officieel geclaimd als een exclusive.

Het is dus nog koffiedik kijken of we de vampierenjager ook op de PlayStation 5 zullen mogen verwelkomen. Volgens Alex Smith – een voormalig werknemer van ontwikkelaar Sony Bend – gaat het hier niét om een exclusieve titel, omdat Marvel zou bepaald hebben dat licenties die vanaf 2022 verkregen werden multiplatform moeten zijn. Bethesda zelf weigert ondertussen om commentaar te geven. De vraag blijft dus frustrerend genoeg onbeantwoord: op welke platformen zal Blade precies uitkomen?