Arkane Lyon mocht tijdens The Game Awards onthullen dat zij de kans hebben gekregen om een nieuw IP op te pakken: de bekende vampierenjager Eric Brooks, beter bekend als Blade, zal zich een weg hakken naar de Xbox Series X|S en pc. Naar verluidt werkt de studio al geruime tijd aan de game, maar de kans is groot dat het nog lang gaat duren voordat de game zal lanceren.

Een flinke tijd zelfs, als we de laatste geruchten mogen geloven. Volgens Jeff Grub, bekend van de XboxEra podcast, staat Marvel’s Blade namelijk intern op de planning voor een lancering in 2027. Dit zou betekenen dat er zo’n zes jaar tussen de laatste twee releases van Arkane Lyon zou komen te zitten: Deathloop werd immers in 2021 gelanceerd. Grubb voegt hier aan toe dat een cross-gen release mogelijk is en dat we tegen die tijd al mogen uitkijken naar de volgende Xbox.

“Right now, internally, they are expecting that to be sold on store shelves and digitally in 2027. That is the year that they are aiming for that game.