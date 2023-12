Tijdens The Game Awards 2023 werd Marvel’s Blade aangekondigd door middel van een teaser trailer. Deze liet echter niets van de game zelf zien. Het enige wat we van Marvel’s Blade weten is dat het een third-person singleplayer avontuur betreft en dat het zich in Parijs afspeelt.

Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt, maar dat zal waarschijnlijk nog wel even duren, want de game is naar verluidt pas net twee jaar in ontwikkeling. Nu is er wel nieuw artwork vrijgegeven, dat je een beetje een idee geeft van wat Arkane Lyon voor ogen heeft. Check het hieronder.