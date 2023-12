Ontwikkelaar Arkane is vooral bekend van Prey en Dishonored, maar eerder dit jaar sloegen ze de plank met Redfall een beetje mis. Deze game kwam uit de Amerikaanse studio van de ontwikkelaar, daar waar Arkane Lyon in het diepste geheim bezig is geweest met een gloednieuwe titel.

Tijdens The Game Awards heeft deze ontwikkelaar een nieuwe game in het Marvel universum aangekondigd: Blade. Het betreft een third-person singleplayer avontuur die je geheel op je eigen manier zal kunnen spelen. Blade speelt zich af in Parijs

Hieronder een korte trailer van Blade. Op moment van schrijven is niet bekend voor welke platformen de game allemaal uitkomt, al zijn de Xbox Series X en pc een zekerheid gezien Arkane Lyon onder Bethesda valt en die uitgever weer eigendom van Microsoft is.