Microsoft heeft voor volgend jaar al enkele exclusives op de planning staan, waaronder Hellblade II en Avowed. Eerder dit jaar werd echter ook South of Midnight aangekondigd, het volgende project van ontwikkelaar Compulsion Games (die we kennen van We Happy Few). Deze intrigerende titel kreeg bij de aankondiging geen releasedatum, maar misschien komt die volgend jaar wel al uit?

Als we het LinkedIn-profiel van Microsoft PR manager Brad Hilderbrand mogen geloven, dan staat South of Midnight op de planning voor 2024. Zoals werd opgemerkt op X had hij namelijk South of Midnight op zijn cv gezet met het jaartal ‘2024’. Inmiddels is dat jaartal weggehaald: heeft hij per ongeluk meer info gegeven die Microsoft nog stil wilde houden of was de toevoeging van dat jaartal een foutje?

Dit geldt overigens ook voor ‘Towerborne’, een andere Microsoft-exclusive die tot op heden nog geen concrete releasedatum heeft. Ook hier stond initieel 2024 bij, maar dit is ook weggehaald. We wachten geduldig officieel nieuws af…